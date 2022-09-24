В первом полугодии на Кавказе число разводов выросло, а рождаемость упала

В СКФО показатели рождаемости падают. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Северо-Кавказском федеральном округе за первое полугодие количество разводов выросло более чем на 17%. А за год - на 37,1%. Об этом сообщает ведомство Северо-Кавказстат.

Специалисты отмечают, что браки стали заключать реже даже в Чеченской республике, Дагестане и Ингушетии. За первые полгода в вышеназванных республиках были заключены всего лишь 20 000 браков. В Ставропольском крае эта цифра также значительно сокращается, за полгода было сформировано 7380 семей.

А количество разводов по СКФО рекордно растет. За 6 месяцев на Кавказе более 27 тысяч семей- распались. Это на 56% выше показателей за аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлым годом количество разводов увеличилось в три раза в Чечне. В Ингушетии и Дагестане показатели выросли в два раза. На Ставрополье почти в семи тысячах семей - кто-то подал на развод.

Показатель рождаемости в СКФО снизился. В июле в округе родилось 10,5 тысяч детей, но по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, в июле 2022 - младенцев родилось на 7,6% меньше.