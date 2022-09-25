За последние сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 807 человек

Уровень заболеваемости коронавирусом на Ставрополье немного снизился, и на 649 заболевших коронавирусом есть 807 выздоровевших от вируса. Среди заболевших есть 85 детей, 5 из них травмированы, а 80 отправили на амбулаторное лечение.

— Уровень заболеваемости несколько снизился. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19 в крае не зарегистрировано. Берегите себя! Не забывайте о мерах эпидпрофилактики. Будьте здоровы! – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация в крае продолжается: первый компонент вакцины получили 2327 человек, а второй – 1308 человек. Также вчера, 24 сентября, на Ставрополье уровень заболеваемости почти сравнялся с уровнем заболеваемости – 914 человек выздоровели и 936 заболели.

Людям не советуют забывать о мерах предосторожности на массовых мероприятиях, которые на Ставрополье проводятся часто. Губернатор и медики просят быть осторожными и беречь себя.