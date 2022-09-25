На Ставрополье насмерть сбили стоящего посреди дороги пешехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 25 сентября в 4:30 на 117 километре дороги «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск Красногвардейское» автомобиль «Дэу Нексия» насмерть сбил идущего по середине дороги пешехода. Теперь инспекторам предстоит выснить, почему потерпевший стоял посреди дороги. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 47-летний пешеход, житель Красногвардейского, от полученных травм погиб на месте. Со слов местных жителей, мужчина при жизни злоупотреблял спиртным. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, – пишет ведомство.

Управлял машиной 29-летний житель Краснодарского края. За последние 2 года он неоднократно получал штрафы за превышение скоростного лимита и лишался прав за выезд на сплошную. По факту ДТП инспекторы проводят проверку с целью выяснить причину произошедшего.