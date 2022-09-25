На Ставрополье внук-игроман оставил бабушку и ее сына-инвалида без отопления

В городе Светлоград Ставропольского края мужчина-игроман, которого в данный момент посадили на три года, оставил без отопления и электричества бабушку и ее сына с детским церебральным параличом – ДЦП. Сумма долга – 150 тысяч рублей. По закону соцзащита оказать помощь женщине н еможет: у нее пенсия в 18 тысяч рублей, что не делает ее малоимущей.

Внук женщины вынес множество вещей из дома, чтобы ставить их в азартных играх. В итоге дочь героя ВОВ осталась без ничего и засудила внука, за что ему дали три года лишения свободы.

— Мы материальную помощь не оказываем. У нас только продуктовая, вещевая, юридическая и психологическая, – говорят в соцзащите.

На доме ставропольчанки стоит мемориальная табличка с именем ее отца. Однако правнук героя Советского Союза оказался игроманом, из-за в доме нет газа, так как отопление попросту вынесено из дома, но пока что есть свет. Администрация обещала помочь гражданам, но неизвестно, успеют ли они к началу зимы установить новое отопление.