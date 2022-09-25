В военный магазин Ставрополя стали пускать по пять человек из-за воровства

Из-за ажиотажа в военном магазине Ставрополя начали кражи, а владелец не стал долго думать и стал пускать в торговый зал не больше пяти человек. Площадь магазина – 50 квадратных метров, при этом сотрудник всего один, из-за чего успевать ловить людей на краже не получалось. Тогда и было принято решение проблемы.

На следующий день после ограничения возле магазина собралась толпа. Владелец взял себе помощницу и стал впускать людей. Цены на товары, как отмечает глава комитета по торговле Денис Полюбин, не изменились. Комитет рассматривает возможность привлечения волонтеров, чтобы помочь магазинам справиться с кражами.

Также на Ставрополье внук-игроман решил вынести из дома бабушки, дочери героя Советского Союза, все ценное, чтобы поставить вещи в азартных играх. Сейчас его посадили на три года, но бабушка с сыном-инвалидом осталась без отопления. Соцзащита по закону не может помочь женщине.