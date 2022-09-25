В Карачаево-Черкесии мобилизованным выплачивают 100 тысяч рублей

Карачаево-Черкесская республика выплатит мобилизованным солдатам 100 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. В случае ранения участник боевых действий получит от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает глава республики Рашид Темрезов.

— Заверяю вас, что все военнослужащие из Карачаево-Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым обмундированием, которое предусмотрено для военнослужащих российской армии, – пишет глава Карачаево-Черкесской республики.

Также Рашид Темрезов призвал сообщать в 112 о фактах мобилизации, которые не соответствуют указу президента и решениям Минобороны РФ. Также в краевой столице Ставропольского края прошел митинг в честь присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Мероприятие проходило на Крепостной горе.