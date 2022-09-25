Рабочие в Невинномысске устраняют аварию в канализации

На улице Линейной, 1/9 в городе Невинномысске Ставропольского края сегодня, 25 сентября, обрушился кусок земли из-за повреждения канализационной трубы диаметром в 1000 миллиметров. Аварийная бригада устраняет причину аварии.

— Сейчас специалисты устанавливают насосы для принудительной откачки канализационных стоков. При необходимости будут проводиться прочистка и промывка коллекторов, – пишет мэр Невинномысска Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

Также глава города просит не паниковать, так как неполадки пытаются устранить в ближайшее время.

Одни многоэтажки страдают от аварии, которую пытаются устранить, а в других совет многоквартирного дома побеждает на всероссийском конкурсе. Так, ставропольский совет победил в номинации «Лучшая практика работы совета МКД» среди 82 регионов страны, заняв третье место.