Волейболисты из Пятигорска стали чемпионами краевого юношеского первенства

На Ставрополье в Буденновске прошел финал осеннего краевого юношеского первенства по волейболу. Золотую медаль забрали волейболисты спортивной школы №1 из Пятигорска. Теперь будет сформирована сборная, чтобы бороться за первенство СКФО и ЮФО.

На соревнованиях проявили себя 11 парней, которые не боятся соревноваться и добиваться новых достижений в спорте. Сейчас парни усердно тренируются, чтобы попытаться вновь завоевать золотые медали и пойти дальше – в профессиональный спорт.

Также ставропольцы преуспевают в акробатике: они завоевали 6 медалей, 3 из которых – золотые. Пресс-служба Администрации города Ставрополя хвалит спортсменов и рассказывает об их успехах в спорте. Соревнования, на которых ставропольские спортсмены получили 6 медалей, являются рейтинговыми для попадания в сборную команду России на 2023 год.