На Ставрополье за сутки коронавирус победили 1118 человек

За последние сутки на Ставрополье с “короной” справились 1118 человек, заболели при этом вдвое меньше – 512 человек. Госпитализировали 23 человека; среди заболевших есть 72 ребенка, из них отправили на госпитализацию 4 несовершеннолетних.

— Уровень заболеваемости немного снизился. К глубокому сожалению, зарегистрирован новый летальный исход. Соболезную родным… Все также важно помнить про меры эпидпрофилактики и необходимости ревакцинации, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинировались, по сравнению со вчерашним днем, меньше людей: первый компонент получили 244 человека, а второй – 197 человек. Во время массовых мероприятий стоит помнить о мерах профилактики вируса. Так, сегодня, 26 сентября, пройдет Крестный ход, в ходе которого перенесут освященный в Иерусалиме крест. Из-за этого будут перекрыты три участка дорог.