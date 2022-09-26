В Пятигорске пешеход погиб под колесами трамвая

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, в городе Пятигорске Ставропольского края, примерно в 18:40 24 сентября, на улице Советской Армии водитель трамвая не заметил пешехода, который переходил по “зебре” без светофора. Сам пешеход также не увидел приближающийся трамвай.

— От полученных травм 45-летний пешеход скончался на месте. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Трамваем управлял 42-летний местный житель со стажем вождения электротранспорта 20 лет. Сейчас проводится проверка с целью выяснить степень ответственности участников аварии.

Также в Ставрополе ГИБДД проведет массовые проверки пешеходных переходов. Это сделано, чтобы обезопасить и водителей, и пешеходов от недобросовестных участников дорожного движения. Так, сотрудники будут ловить водителей, не пропускающих пешеходов на “зебре”. Также ловить будут пешеходов, которые перешли дорогу в неположенном месте.