Ставропольцы взяли 14 медалей на спартакиаде в краевой столице

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

На XXII спартакиаде в Ставрополе среди ветеранов войны, труда и спорта жители краевой столице взяли 14 медалей. Спортсмены боролись в комбинированной эстафете, кроссе, стрельбе, дартсе, настольном теннисе, шахматах, а также в сдаче нормативов ГТО. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Ставрополя.

— В соревнованиях приняли участие порядка 200 человек из 19 команд со всего края. Все испытания прошли на четырех городских спортивных точках, – пишет ведомство.

Ставропольцы взяли три золотые медали за дартс и одну в шахматном турнире. За кросс спортсмены взяли серебряную медаль и по бронзе за стрельбу и теннис. Первое и второе место ветераны заняли при сдаче нормативов ГТО.

Также в спорте преуспевают волейболисты из Пятигорска, которые стали чемпионами краевого юношеского первенства. После победы будет сформирована команда, которая поборется за первенство СКФО и ЮФО.