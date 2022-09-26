На двух перекрестках в Ставрополе установят интеллектуальную систему

В Ставрополе будут модернизированы еще два перекрестка: на них установят интеллектуальную транспортную систему, которая будет упрощать движение транспорта. В 2022 году так обновили 17 перекрестков, на участках полностью заменили оборудование.

— Подсистему информирования участников дорожного движения размещают по проезду Чапаевскому, 48 при движении от улицы Северный обход в сторону улицы Пригородной. В связи с работами могут быть кратковременные отключения светофоров, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Обновленные перекрестки уже работают в городе, но установка новых интеллектуальных систем для упрощений движения транспорта не прекращается. Вскоре планируется установить еще больше подобных систем.

Такие перекрестки могут обезопасить движение и для водителей, и для пешеходов. Тогда как сейчас в Ставрополе ГИБДД проводит массовые проверки пешеходных переходов, новые интеллектуальные системы могут избавить от подобной необходимости.