Автомобиль с 200 капсулами веществ остановили на границе Ставропольского края и Чечни

На пограничном посту между Ставропольским краем и Чечней остановили автомобиль для проверки документов, внутри сидели два жителя республики Дагестан. Правоохранители решили осмотреть салон и нашли ограниченные в обороте вещества. Об этом сообщает пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— Правоохранителями обнаружены и изъяты свыше 200 капсул сильнодействующих веществ, ограниченных в свободном обороте, а также флакон с прозрачной жидкостью, предположительно аналогичного свойства, – пишет ведомство.

После экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас капсулы и флакон проверяют, чтобы убедиться в их сильнодействующих свойствах.

Также напомним, что ставропольские полицейские нашли и сожгли более полутора тысяч кустов дикорастущей конопли. Некоторые кусты выросли на три метра. Растения были найдены на территории Новоселицкого округа.