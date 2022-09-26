«Семейную субботу», прошедшую на «Невинномысском Азоте», высоко оценил глава города

Ребята в возрасте от 7 лет с мамами и папами-заводчанами весело и с пользой провели время

Летом на Новомосковском «Азоте» в тульской области стартовали «Семейные субботы», а осенью эстафета перешла к «Невинномысскому Азоту». Цель инициированного компанией «ЕвроХим» проекта - познакомить детей сотрудников предприятий с работой и историей промышленных площадок, а также культурой производства.

В Невинномысске за организацию мероприятия в рамках реализации ESG-стратегии «ЕвроХима» отвечали молодые специалисты завода, а помогли им сотрудники других подразделений.

Утром в субботу мам и пап-заводчан с детьми в возрасте от семи лет уже ждали на предзаводской территории, где им продемонстрировали объемный макет предприятия.

Экскурсию продолжил руководитель департамента по работе с персоналом дивизиона «Удобрения» «ЕвроХима» Юлия Воротников, исполнительный директор предприятия Сергей Клявлин и ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности Велта Сергеенкова.

Детям провели вводный инструктаж, познакомили с «золотыми правилами безопасности», показали видео, посвященное производству удобрений, после чего пригласили на промышленную площадку завода. Всем гостям выдали сигнальные жилеты, каски и защитные очки.

Перед тем, как отправиться на новую локацию, экскурсанты подкрепились пирожками с чаем и компотом.

В учебном центре детей и взрослых разделили на группы. Пока молодые специалисты помогали ребятишкам воспроизвести с помощью картонных заготовок четыре этапа производства такого востребованного удобрения, как нитрат калия (аммиак, аммиачную селитру, логистические цепочки и сам производственный цех), мамы и папы участвовали в играх по охране труда: рассказывали, что значат использующиеся на территории завода символы; выявляли нарушения в использовании средств индивидуальной защиты на изображениях, а также экипировали сделанных из бумаги «работников» в СИЗы, нужные при выполнении разного вида работ.

В конце мероприятия детям вручили воздушные шары и пообещали, что это - не последняя «Семейная суббота», которая их ждет.

- Данная традиция - хорошая и правильная, - подчеркнул глава промышленной столицы Ставропольского края, Герой России Михаил Миненков в своем официальном Телеграм-канале. - В ближайшее время на «Невинномысском Азоте» пройдут еще несколько подобных мероприятий.