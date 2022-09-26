Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 9:38

На Ставрополье утвердили обвинение спровоцировавшему смертельную аварию мужчине

Уголовное дело направлено в Кочубеевский суд
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края

В отношении местного жителя Кочубеевского района Ставропольского края возбудили уголовное дело за смертельное ДТП с тремя погибшими. Согласно материалам дела, пьяный водитель 8 июля 2022 года ехал на грузовом автомобиле утром на 7 километре дороги «Кочубеевское – Казьминское – Заветное». Обвиняемый решил выехать на встречку, нарушая правила дорожного движения, и врезался в легковушку.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водителю легкового автомобиля и двум его пассажирам причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Теперь уголовное дело направлено в Кочубеевский районный суд, чтобы его рассмотрели и вынесли вердикт.

На еще одной ставропольской дороге насмерть сбили идущего посреди дороги пешехода. Житель Красногвардейского, 47-летний мужчина, который, со слов местных, часто выпивал при жизни, скончался на месте. Проводится проверка.