За неделю с 19 по 25 сентября на Ставрополье поймали 180 пьяных водителей

За прошедшую неделю с 19 по 25 сентября на Ставрополье сотрудники ДПС поймали и отстранили от вождения 180 пьяных водителей. При этом 164 попались впервые, а еще 16 сели за руль нетрезвыми повторно, за что им грозит уголовная ответственность. Самым «нетрезвым» днем стал понедельник, 19 сентября, когда было поймано 28 пьяных водителей.

Так, в Ставрополе на прошлой неделе остановили автомобиль, передний бампер которого почти что оторвался. Водитель, 27-летний житель Изобильненского округа, признался, что перед поездкой выпил, и согласился на прохождение теста на алкоголь.

— Процедура освидетельствования показала наличие почти 1,2 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Машину отправили на штрафстоянку.