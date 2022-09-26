Четвертый день референдума о вхождении Донецка и Луганска проходит на Ставрополье

Предпоследний, четвертый, день референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России проходит на Ставрополье. Принять участие в голосовании можно на участках в Ставрополе и Пятигорске. «КП-Ставрополь» уже писали про то, где находятся участки для голосования.

Участки открыты для голосующих с 10:00 по 18:00, голосование завершится уже завтра, 27 сентября. Также везде, где живут переселенцы, работает выездное голосование, можно проголосовать, не выходя из дома.

Также напомним, что в Ставрополе сотни людей пришли провожать призывников. Сперва солдаты пройдут боевую подготовку, а после отправятся на специальную военную операцию. Люди в соцсетях желают мужчинам вернуться целыми и здоровыми. Из Невинномысска также отправили 40 призывников. Все они в приподнятом настроении и считают, что должны защитить родину и свои семьи.