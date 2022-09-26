На Ставрополье усилят безопасность образовательных учреждений

После трагедии в школе Ижевска, куда ворвался преступник и открыл огонь по детям и взрослым, а после и сам застрелился, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования пострадавшим и тем, кого настигла утрата. Также глава края рассказал про антитеррористическую безопасность Ставрополья:

— Продолжим повышать безопасность школ и других учреждений образования. В этом году финансирование мероприятий по антитеррористической безопасности мы увеличили в 6 раз к уровню 2020 года – до 190 миллионов рублей. За счет этих средств устанавливаем видеонаблюдение, обновляем и делаем более надежными ограждения образовательных учреждений в десятках школ, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

В ближайшие годы планируется сделать капремонт более чем в 300 школах, куда поставят все необходимое для антитеррористической безопасности детей и взрослых, чтобы таких трагедий было как можно меньше.