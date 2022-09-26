В Ставрополе на пешеходном переходе сбили 86-летнего пенсионера

По предварительным данным, 25 сентября, примерно в 19:00 в Ставрополе на улице Шпаковской водитель не пропустил пешехода, который шел по «зебре» на зеленый сигнал светофора, и сбил его. С травмой головы пострадавшего госпитализировали.

— За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель, который только за последние полгода 11 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По словам водителя, пенсионер просто стоял на тротуаре возле «зебры», но стоило мужчине подъехать к переходу, как пострадавший начал переходить дорогу. На данный момент проводится проверка и обстоятельства случившегося выясняются.

Ведомство не сообщает, был ли водитель трезвый, однако есть другая информация: за последнюю неделю с 19 по 25 сентября на Ставрополье поймали 180 пьяных водителей. При этом 16 из них нарушали повторно, за что им грозит уголовное наказание.