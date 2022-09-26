Невинномысские спасатели и пожарные предотвратили падение ребенка с третьего этажа

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье в Невинномысске трехлетний мальчик забрался на подоконник, пока его отец спал. Малыша заметили жильцы дома и пытались достучаться до родителей ребенка, однако все было бесполезно. Тогда люди вызвали спасателей.

— Чтобы не напугать мальчика, мы решили не вскрывать входную дверь, – поделился спасатель АСГ Невинномысска Виталий Каптан. – Поэтому нами было принято решение растянуть одеяло, на случай если ребенок сорвется, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Прибывшие на место пожарные достали ребенка при помощи лестницы. Малыш был рад приезду спасателей, в отличие от отца. С ним провели беседу, чтобы дать советы спасателей по поводу окон.

Спасатели советуют не оставлять окна открытыми; установить блокираторы, чтобы дети не открывали окна сами; не надеяться, что москитные сетки спасут ребенка от падения; не оставлять детей без присмотра, особенно если они играют возле окон; не ставить мебель вблизи окон. Такие простые правила могут спасти жизнь ребенку.