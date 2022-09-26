В Пятигорске водитель сбил выходившую из трамвая 11-летнюю девочку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье в Пятигорске сегодня, 26 сентября, примерно в 12:00 на перекрестке улиц 40 лет Октября и Новороссийская произошло ДТП с пострадавшей 11-летней девочкой. По предварительным данным, водитель «Гранты» не уступил дорогу выходившей из трамвая девочке.

— 21-летний водитель, житель поселка Иноземцево, отвез пострадавшую в больницу, у 11-летней школьницы травма головы и перелом ноги, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказывается, водитель получил права только в феврале этого года и за это время неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, а степень ответственности участников устанавливается.

Также напомним, что в Ставрополе на улице Шпаковской на пешеходном переходе сбили 86-летнего пенсионера. Сразу после аварии его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.