Жительницу Ставрополья подозревают в убийстве знакомого

В Петровском районе Ставропольского края 49-летнюю женщину обвиняют в убийстве 46-летнего знакомого, с которым она и еще трое человек, по данным следствия, выпивали еще в апреле 2022 года. Тогда в одном из домов Светлограда потерпевший начал беспричинно оскорблять подозреваемая, и она ударила мужчину в грудь.

— От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия. С целью скрыть преступление сожитель подозреваемой и еще один мужчина вынесли тело потерпевшего в огород и закопали его, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Об этом стало известно только спустя четыре месяца, когда сын подозреваемой убирался в огороде и нашел труп мужчины. Женщину задержали следователи, сейчас ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также действиям мужчин дадут правовую оценку. Идет разбирательство произошедшего.