За последние сутки на Ставрополье 989 человек побороли коронавирус

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса выздоровели 989 человек, при этом заболели 177 человек, среди которых 45 – дети. Госпитализировано 22 человека, из которых 10 – дети. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

— За прошедший день из-под меднаблюдения выписано 989 человек.

Новых летальных исходов на фоне COVID-19 нет, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Темпы вакцинации замедленные: первый компонент получили 426 человек, а второй – 259 человек. Также напомним, что в военный магазин Ставрополя стали пускать по пять человек. Однако виной не коронавирус, а воровство: сотрудник всего один, и он не успевал ловить воров. Рассматривается привлечение волонтеров, чтобы была возможность оперативно реагировать на кражи.