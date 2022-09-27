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Здоровье27 сентября 2022 5:24

За последние сутки на Ставрополье 989 человек побороли коронавирус

Новых летальных исходов не зарегистрировано
Данил Юрков

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса выздоровели 989 человек, при этом заболели 177 человек, среди которых 45 – дети. Госпитализировано 22 человека, из которых 10 – дети. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

— За прошедший день из-под меднаблюдения выписано 989 человек.

Новых летальных исходов на фоне COVID-19 нет, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Темпы вакцинации замедленные: первый компонент получили 426 человек, а второй – 259 человек. Также напомним, что в военный магазин Ставрополя стали пускать по пять человек. Однако виной не коронавирус, а воровство: сотрудник всего один, и он не успевал ловить воров. Рассматривается привлечение волонтеров, чтобы была возможность оперативно реагировать на кражи.