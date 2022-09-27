На Эльбрусе нашли погибшего туриста из Москвы

Вчера, 26 сентября, в 8:50 на горе Эльбрус начались поиски пропавшего туриста из Москвы. Поиски закончились в 14:50, когда тело мужчины без признаков жизни нашли на высоте 5300 метров. После его спустили на поляну "Азау", где передали правоохранительным органам.

— Уважаемые восходители ну нельзя с такой экипировкий идти на гору! – пишет пресс-служба Эльбрусского ВПСО МЧС России.

По поиски привлекли 7 человек и 2 единицы техники. Спасатели информируют о необходимости брать с собой на гору хорошее снаряжение и хорошо готовиться к восхождению, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев.

Также на Ставрополье спасатели предотвратили падение трехлетнего мальчика с третьего этажа. Пока отец спал, мальчик забрался на подоконник. На месте работали спасатели и пожарные.