В Ставрополе перекроют дорогу на улице Некрасова, ограничение будет действовать ежедневно с 8 до 19 часов. Дорогу будут перекрывать этапами:

— До 4 октября будет перекрыт участок от улицы Краснофлотской до улицы Льва Толстого. С 5 по по 12 октября – на участке от улицы Льва Толстого до улицы Ломоносова, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Объезжать перекрытые участки дорог автомобилистам предлагают по улице Краснофлотской, Чернышевского, проезду Невельскому, Литейному, улице Льва Толстого, Абрамовой. На перекрытых участках будут стоять знаки, которые проинформируют водителей о том, где перекрыта дорога.

На дорогах следует быть аккуратными. Так, в Ставрополе на пешеходном переходе сбили 86-летнего пенсионера. Водитель уверяет, что пострадавший просто стоял возле «зебры», а потом неожиданно пошел.