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Происшествия27 сентября 2022 8:57

Бывший полицейский на Ставрополье подозревается в даче взятки

В настоящее время идет следствие
Данил Юрков

Бывший полицейский из Ессентуков, как установлено следствием, захотел перебраться в другой отдел и для этого дал взятку бывшему инспектору в размере 50 тысяч рублей. Только вот об этом узнали и на материалах расследований МВД и ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Уголовное дело по обвинению в получении взятки бывшего инспектора находится на рассмотрении в суде, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Также на Ставрополье уже признали виновным мужчину, который мошенничеством нанес ущерб бюджету государства в размере 2 млн рублей. Мужчина соврал о том, что хочет открыть скотоводческую ферму. В итоге его посадили на 2 года и ему предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.