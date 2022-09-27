В Пятигорске с местного жителя взыскали 430 тысяч рублей за 217 штрафов

Ставропольские приставы из Пятигорска взяли дело в свои руки и решили заставить местного жителя выплатить почти 300 тысяч рублей за 217 штрафов. Мужчина множество раз нарушал правила дорожного движения, однако платить за правонарушения не планировал. За это время у него накопилось 139 тысяч рублей исполнительского сбора за неуплату штрафов.

Сотрудники органов сказали нарушителю, что если в ближайшее время долг не будет погашен, машина будет забрана, отдана на оценку, а после продана. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Ставропольскому краю. Под страхом потерять свою BMW за долги по штрафам мужчина все же отдал нужную сумму.

Деньги из исполнительского сбора житель Пятигорска мог отправить в благотворительный фонд поддержки мобилизованных ставропольцев и их семей. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров решил перечислять часть своей зарплаты в фонд. Также и любой желающий может присоединиться к благотворительности.