Гости Ставрополя израсходовали 16 терабайт интернета на Дне города и края

День города и края в Ставрополе посетили абоненты из 81 региона России. Больше всего гостей было из Москвы, передает пресс-служба Мегафона.

Жители Москвы составили более 17% от общего числа приехавших в Ставрополь на праздник. Также многочисленными были делегации из Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Среди республик Северного Кавказа лидером рейтинга стали Карачаево-Черкесия (14%) и Дагестан (5%). Меньше всего было жителей Бурятии, Тывы, Хакасии и Республики Алтай, следует из обезличенных данных МегаФона.

За один день участники праздника, подключенные к мобильному оператору, прокачали 16 терабайт данных. Для сравнения, это как выгрузить в сеть пять миллионов снимков. По интернет-активности на Дне города и края в Ставрополе лидерами стали жители Республики Удмуртия, Рязанской и Псковской областей: каждый регион израсходовал на празднике около 1,7 гигабайт трафика.

- Самым популярным онлайн-сервисом стал Telegram, на него пришлось около 19 % всех данных на празднике. Также у гостей Ставрополя были востребованы соцсети, возглавляет эту категорию ВКонтакте, - сказано в сообщении Мегафона.

Кроме того, суммарно гости Ставрополя проговорили по телефону более 200 тысяч минут. Больше всех созванивались абоненты из Хакасии и Липецкой области.

– В этом году День города Ставрополя и День края совпали с проведением Всероссийского молодежного фестиваля «На высоте» в столице региона. А молодежь – это всегда самые активные пользователи мобильной связи. Приятно отметить, что сеть МегаФона справилась с этой тройной нагрузкой с легкостью. Именно для этого мы последовательно развиваем инфраструктуру в городах региона. Так с начала года наши инженеры построили и модернизировали порядка 80 базовых станций в крупных населенных пунктах края, – объяснил такие результаты директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.