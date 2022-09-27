В Ессентуках внепланово проверили все школы после трагедии в Ижевске

Оперативная проверка пропускного режима в школах Ессентуков прошла в день ижевской трагедии. Фото: adm-essentuki.ru

В Ессентуках прошла внеплановая проверка обеспечения безопасности во всех школах. Поводом стала трагедия в Ижевске - там 34-летний мужчина устроил стрельбу в образовательном учреждении, убив 11 детей и 4 взрослых.

- Основными критериями, по которым оценивалось качество охраны детей - закрытые калитки, отсутствие посторонних лиц, в том числе родителей, на территории школы, возможность проезда автотранспорта, состояние здоровья сотрудников ЧОП, - объяснили в пресс-службе администрации Ессентуков.

В первую очередь комиссия, состоящая из сотрудников отдела безопасности администрации города-курорта, Росгвардии, ФСБ и полицейских, посетила те школы, на которые поступили жалобы от родителей. Как выяснилось, не зря.

Например, в школе №2 охранник не смогла предъявить действующую лицензию, брелка тревожной кнопки при ней не оказалось. За нарушения в отношении ЧОПа, сотрудником которого является охранник школы, составили административный протокол.

А вот в школе №4 к охранникам вопросов не возникло - они действовали в рамках служебных правил, предъявили личные документы и соответствующим образом заполненные журналы контроля. «Тревожная кнопка» при проверке сработала, сигнал SOS оперативно поступил на пульт центральной охраны Росгвардии. Видео с камер наблюдения, находящихся по периметру школы, без перебоев поступало на мониторы на пропускном пункте.

- Все учебные заведения Ессентуков - под охраной нескольких городских ЧОП. Принципиально важно, чтоб рядом с нашими детьми находились лицензированные специалисты. Мероприятия для усиления безопасности продолжаются. В частности, в д/с №13 появилось качественное ограждение по периметру. Также мы увеличиваем количество камер наблюдения, сроки хранения цифровых данных, - подчеркнул глава курорта Александр Некристов и предупредил, что проверки в школах и садиках будут проводиться в усиленном режиме, а ЧОП, чьи сотрудники повторно «проштрафятся», лишатся договоров на охрану.