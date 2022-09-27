В Ставропольском крае усилят безопасность образовательных учреждений

На Ставрополье разработают дополнительные меры безопасности образовательных учреждений после трагедии в Ижевске. Ряд распоряжений отдал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Также он обратил внимание на выпускников с плохим поведением.

— «Трудных» ребят, которые выходят из школы и которые во время учебы попадали в поле зрения, мы не должны упускать из виду. Необходимо проанализировать, какую работу мы сможем вести с ними дальше, – отметил глава региона.

Помимо разработки новых систем безопасности будут проверены старые, чтобы минимизировать возможность новой трагедии. Также губернатор согласился с тем, чтобы ограничить доступ на территорию школ и детских садов взрослых.

Сверху усиления безопасности образовательных учреждений, о чем губернатор сказал еще вчера, 26 сентября, планируется провести капитальный ремонт более чем в 300 школах, куда поставят все необходимое для антитеррористической безопасности детей и взрослых.