СКФУ подписал ряд соглашений с вузами Кыргызстана по сотрудничеству в науке и образовании

СКФУ активно сотрудничает с образовательными и научными центрами Республики Кыргызстан. Фото: www.ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет расширит партнерство с вузами Кыргызстана. Договоренности достигли в рамках рабочей поездки реактора Дмитрия Беспалова, передает пресс-служба учебного заведения.

Сейчас СКФУ активно сотрудничает с Кыргызско-Российским Славянским университетом имени Б.Н. Ельцина (КРСУ), Кыргызским национальным университетом имени Баласагына (КНУ) и Кыргызским государственным техническим университетом имени Раззакова (КГТУ). В рамках партнерства был реализован проект "Летний университет", на площадке которого студенты семи вузов Кыргызстана две недели обучались современной экономике и менеджменту инцидентов кибербезопасности. А в Бишкеке Северо-Кавказский центр провел "Неделю математики" для повышения квалификаций преподавателей математики.

- Мы реализовали ряд образовательных проектов в Республике, в том числе, по сохранению и популяризации русского языка. Это имеет огромное значение для обеих стран. Обмениваясь практическим опытом, преподаватели и студенты из Кыргызстана и России не только укрепляют профессиональные связи, но и имеют шанс реализовать свои проекты в межгосударственном масштабе. Мы видим заинтересованность партнёров и готовы дальше развивать совместные проекты, – отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Руководитель вуза подписал с ректором Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина Владимиром Нифадьевым соглашение о сотрудничестве. Лидеры университетов обсудили вопрос проведения летней школы журналистики и совместных образовательных проектов по другим специальностям.

Стороны также обсуждали лабораторию по решению перспективных задач промышленности. Уже достигнута договоренность с Кыргызским государственным техническим университетом о реализации программы двух дипломов по направлению «Строительство». А с Кыргызским национальным университетом СКФУ подписал меморандум о сотрудничестве в научной и образовательной областях.

Кроме того, представители СКФУ встретились с главой Россотрудничества в Кыргызстана Альбертом Зульхарнеевым и наметили перспективы проведения курсов для школ республики и популяризации русского языка.