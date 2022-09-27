Ставропольская пенсионерка перевела мошеннику миллион рублей

В Ставрополе в отделение полиции пришла 75-летняя пенсионерка, сказав, что мошенник обманул ее на миллион рублей. Звонивший представился сотрудником банка и попросил для безопасности ее средств продиктовать код из сообщения. Бабушка согласилась и потеряла миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольского краю.

— Получив доступ к личному кабинету потерпевшей, злоумышленник осуществил перевод денежных средств на сторонний счет на сумму порядка одного миллиона рублей, – пишет ведомство.

Также на Ставрополье мужчина признан в мошенничестве на 2 млн рублей. Он предоставил ложные сведения о том, что планирует построить скотоводческую ферму, и получил деньги от государства. Схему раскрыли, и суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет тюрьмы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.