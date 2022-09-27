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Происшествия27 сентября 2022 14:35

Ставропольский фермер за мошенничество получил 1 год и 6 месяцев условно

Приговор суда не вступил в законную силу
Данил Юрков

Главу крестьянско-фермерского хозяйства на Ставрополье осудили на 1 год и 6 месяцев условно за мошенничество, однако приговор суда пока не вступил в законную силу. Как установлено в суде, в 2021 году местный фермер принес в минсельхоз заявление о выплате ему субсидии на возмещение части фермерских затрат. Вместе с тем мужчина подложил документы о высаживании растений, которые он не сажал.

— Таким образом, на расчетный счет мужчины из бюджета в мае 2021 года были перечислены денежные средства в сумме более 800 тысяч рублей. Суд признал главу КФХ виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год 6 месяцев, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

После на подсудимого подали иск о возмещении ущерба государству. Суд одобрил иск и сейчас имущество мужчины находится под арестом, пока он не выплатит 800 тысяч рублей возмещение ущерба, которые он забрал мошенническим путем.