В Невинномысске временно приостановят подачу горячей воды 28 сентября

В Невинномысске с 9:00 28 сентября до 21:00 10 октября отключат горячее водоснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков. Он отметил, что ограничения связаны с работами на трубопроводе.

Горячей воды не будет по улице Гагарина (№5, №6, №7, №7А, №10, №14, №15, №17, №19, №21, №23, №23Б, №24, №25, №25А, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №40, №42, №42А, №44, №46, №48);

по улице Менделеева (№1, №3, №5, №7, №7А, №8, №9, №10, №10А, №12, №12А, №14, №18, №18а, №19,№20, №22, №23, №24, №26, №27, №29, №30, №31, №33, №35, №36, №38, №39, №40, №42);

по улице Линейной (№1/9, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №19, №19А, №21, №21А);

по улице Белово (№1/2, №3, №5, №7);

по улице 50 лет Октября (№4, №6, №6А, №8, №10, №12, №12А, №14);

по улице Чайковского (№4, №6, №7, №8, №9, №9А, №10, №14, №16, №20);

по переулку Клубному (№11);

по переулку Крымскому (№2А, №8);

по улице Павлова (№7, №11, №13 ,№15, №16, №19);

по бульвару Мира (№1, №2, №3, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №18А, №20, №20А, №22).

Под отключение попадут детские сады №9, №10, №18, №19, №22, №23, №24, №26, №30, №31, №34 и

школы № 6, №10, №11. Также горячее водоснабжение приостановят в НГТИ, химколледже, инфекционной и городской больницах.