За последние сутки на Ставрополье коронавирус побороли 1055 человек

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса выздоровели более тысячи человек. Заболели при этом 669 человек, из которых 53 – это дети; госпитализация понадобилась 22 людям, среди которых 9 несовершеннолетних. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях рассказал о ситуации с «короной» в крае.

— Уровень заболеваемости вырос, однако количество госпитализаций остается на минимальных отметках. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет глава региона.

Темпы вакцинации тем временем увеличились: первый компонент вакцины получили 2336 человек, а второй – 1489 человек. При этом сегодня, 28 сентября, так и хочется выйти на улицу, потому по прогнозу Росгидрометцентра с 27 по 29 сентября на Ставрополье ожидается теплая, даже летняя погода. Так, сегодняшний день станет самым теплым, а завтра, 29 сентября, пусть и ожидается дождь, все еще будет +27 градусов.