В Михайловске задержали 16-летнего наркокурьера с 45 граммами синтетических наркотиков

На Ставрополье возле краевой столицы в городе Михайловске оперативники в одной из квартир нашли и изъяли свыше 45 граммов синтетических наркотиков. Оказалось, 16-летний подросток купил запрещенные вещества в «даркнете», чтобы после продать. Наркотик планировать расфасовать в пакетики и оставлять закладками на территории Шпаковского округа. Преступление предупредили.

— Пока молодой наркокурьер находится под домашним арестом, в его отношении ведется предварительное расследование. Учитывая несовершеннолетний возраст обвиняемого, максимальный срок лишения свободы для него составляет 10 лет, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Вместе с тем недавно на границе Ставропольского края и Чечни остановили автомобиль с 200 капсулами ограниченного в обороте вещества. Также был изъят флакон с, предположительно, тем же веществом. После экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.