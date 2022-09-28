Собственникам квартир в аварийных многоэтажках Ставрополя выплатят компенсацию

В Ставрополе собственникам квартир в многоквартирных домах, которые признали аварийными, либо выплатят компенсацию и выкупят помещение, либо дадут другое жилье. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Ставрополя.

— В Ставрополе работа межведомственной комиссии, которая выносит вердикт о пригодности или непригодности жилья, нацелена на расселение граждан из аварийных квадратных метров, а также направлена на включение неаварийных домов в программу капитального ремонта, – пишет ведомство.

Так, в 2019-2020 годах из краевого бюджета было выделено порядка 52 млн рублей, чтобы выкупить аварийные квартиры. В итоге 56 собственников 18 квартир с общей площадью в 541 квадратный метр получили новое жилье. В 2021 году аварийный дом снесли. На сегодняшний день выкупают новые жилые дома, чтобы люди не жили в аварийных помещениях.