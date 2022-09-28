На Ставрополье пьяный водитель съехал с дороги

Жители села Донского, находящегося на Ставрополье, обратились в ГИБДД Труновского округа, сообщая о ДТП с участием водителя с признаками опьянения. Выехавшие на место сотрудники обнаружили водителя «Приоры», который не справился с управлением и съехал с дороги. Ему предложили пройти тест на алкоголь.

— Гражданин согласился пройти освидетельствование. Прибор показал более 1,2 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На 31-летнего местного жителя составлен протокол за езду в нетрезвом виде. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также на Ставрополье пьяный мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль. Водителю грозят штрафы за три правонарушения, а также у него в правах не оказалось нужной для вождения мотоциклом категории прав.