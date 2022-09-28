Половина посетивших Грозный туристов возвращается сюда снова

С помощью технологии Big Data МТС проанализировала мобильный трафик и назвала локации Грозного, вызвавшие этим летом у туристов наибольший интерес. В топ-3 вошли мечеть «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Ахмата-Хаджи Кадырова и комплекс зданий «Грозный Сити».

Как и ожидалось, особой популярностью у туристов пользуется главная мечеть Грозного - «Сердце Чечни». В этом году ее посетили вдвое больше приезжих, чем в 2021-м. Выросла в 2 раза и популярность мемориального комплекса Ахмата-Хаджи Кадырова.

Нравится туристам и «Грозный Сити», в одном из здании которого на высоте 100 метров расположена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город.

Среди других популярных у туристов мест - рынок Беркат, куда приходят за местным колоритом и съедобными сувенирами, бульвар Эсамбаева, Грозненское море и конный парк «Сира Дин».

Как правило, отдыхающие приезжают в Грозный на 1 - 2 дня в формате тура выходного дня. Больше всего гостей - из Дагестана, Ингушетии и Москвы. Популярна чеченская столица также у путешественников из Северной Осетии и Ставрополья.

И, что важно, туристы всегда на связи с МТС и могут поделиться впечатлениями от посещения Грозного со своими близкими и друзьями в соцсетях.