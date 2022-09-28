Два бывших министра туризма Ставрополья останутся под стражей до декабря 2022

На Ставрополье два бывших министра туризма останутся под стражей до декабря 2022 года в качестве избранной судом меры пресечения. К декабрю их срок нахождения под стражей достигнет почти 10 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя.

Следствие считает, что в 2020 году министр туризма заключил контракт с компанией на проведение мероприятий на Ставрополье в 2021 году, однако никаких услуг по факту компания не оказала. Сумма контракта – 45,5 млн.

Через год другой министр подписал контракт о проведении фестиваля фейерверков на сумму в 62,9 млн рублей с той же компанией. Мероприятия не было. Ущерб составил 25,2 млн. Третьим фигурантом уголовного дела стал директор компании.

— Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и продлил обвиняемому Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток, а всего до 09 месяцев 28 суток, – пишет ведомство.