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Происшествия28 сентября 2022 12:19

На Ставрополье мужчина подозревается в сотрудничестве с экстремистами

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Данил Юрков

В отношении жителя Михайловска на Ставрополье возбудили уголовное дело: мужчину подозревают в участии в деятельности экстремистской организации. По данным пресс-службы СУ СК России по Ставропольскому краю, мужчина хотел присоединиться к запрещенной ВС РФ экстремистской украинской организации «Правый сектор».

— Желая стать ее полноправным участником и продолжить запрещенную деятельность с целью обострения социально-политической обстановки и дестабилизации конституционного строя страны, он записал видеообращение с присягой о вступлении в организацию, – пишет ведомство.

После мужчине приказали собрать информацию о сотрудниках госорганов и о военных объектах. Однако подозреваемого задержали. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также правоохранители будут искать вербовщика, чтобы дать правовую оценку его действиям.