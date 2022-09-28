В Северной Осетии указом Сергея Меняйло, главы республики, с 28 сентября введен режим повышенной готовности в в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Въезд на территорию районов, где введен режим, для легкового транспорта будет ограничен. Это не распространяется на жителей Северной, Южной Осетии и Грузии. Сергей Меняйло сказал, что это вынужденная мера.

— Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек! Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать, – пишет глава Северной Осетии.

Прибывшим в республику выдадут еду, тепло, а также медицинскую помощь и санитарную очистку. На въездах в Северную Осетию поставят оперативные группы, чтобы они проверяли въезжающих на территорию. Если человек подлежит призыву, ему на месте выдается повестка.