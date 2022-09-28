Ставропольского бизнесмена обвиняют в мошенничестве на 160 млн

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Следствием установлено, что на Ставрополье 48-летний директор предприятия, который сейчас имеет статус адвоката, действовал в сговоре с группой лиц заключил пять договоров, условия которых до конца никто не выполнил. После было возбуждено уголовное дело по факту пяти эпизодов мошенничества.

— Обвиняемый с группой лиц заключил с ООО «РН-Ставропольнефтегаз» пять договоров на поставку и внесение в почву на территории деятельности общества препаратов «Гумиком» и «Нефтедеструктор», – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Деньги обвиняемый вместе соучастниками получили, а вот обязательства в полном объеме выполнить не захотели. Так, был нанесен ущерб в размере 160 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. На данный момент продолжается расследование в отношении соучастников.