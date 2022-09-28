Базовые знания по электробезопасности от «Россети Северный Кавказ» получили 6 тысяч ставропольских школьников

Фото: «Россети Северный Кавказ»

С началом учебного года на Ставрополье стартовала «неделя электробезопасности» - традиционный проект компании «Россети Северный Кавказ». Участниками стали более 6,3 тысячи школьников в 247 учебных заведениях края. Мероприятия прошли во всех районах региона.

Энергетики филиала «Ставропольэнерго» познакомили учащихся со значениями предупреждающих знаков, размещенных на энергетических объектах. Подробно рассказали о серьезной опасности для жизни и здоровья неисправных электроприборов и оголенных проводов.

Особое внимание школьников специалисты заострили на мерах безопасности при нахождении в непосредственной близости от комплектных трансформаторных подстанций (КТП). В подавляющем большинстве случаев данные объекты находятся в достаточно удаленных местах и не охраняются специалистами. Учащимся разъяснили, какие печальные последствия могут произойти при случайном открытии дверцы КТП, распределительного щита или силового шкафа.

«Электробезопасность сторонних лиц – как на объектах электросетевого хозяйства, так и в быту – важнейшая задача для энергетиков. Специалисты компании задействуют в своей работе всевозможные инструменты информационно-просветительской направленности с максимально возможным охватом аудитории», – рассказал руководитель филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.