Взрослых перестанут пускать в ставропольские школы

В ставропольские школы ввели новые меры безопасности: взрослых, в том числе родителей, теперь не пускают в здание. Также в школах ужесточается пропускной режим. Во времена пандемии старались сделать несколько входов и выходов для учеников, но теперь будет один вход, по совместительству выход, с постом охраны.

— С 27 сентября во всех учебных заведениях начались проверки на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Также сотрудники полиции проведут инструктажи о том, как вести себя во время ЧС, чтобы обезопасить себя. Защищенность школ будет усиливаться после трагедии в Ижевске. На это будут выделяться деньги из краевого бюджета. Также в более чем 300 школах планируется провести капитальный ремонт.