СтГАУ получил федеральный грант на уникальную акселерационную программу Agro&InfraUP

Agro&InfraUP - акселерационная программа для технологических стартап-проектов в сфере агропромышленного производства и его инфраструктурного обеспечения. Фото: stgau.ru

Ставропольский государственный аграрный университет в очередной раз подтвердил звание одного из лидеров среди российских вузов по развитию студенческой науки и предпринимательства. СтГАУ выиграл грант на внедрение уникального российского проекта по развитию университетского технологического предпринимательства - акселерационной программы Agro&InfraUP. Ее торжественное открытие состоялось в вузе накануне. Как подчеркнул на церемонии врио ректора СтГАУ Валентин Скрипкин, руководство вуза и преподаватели делают все возможное для реализации идей молодых новаторов.

- Руководство вуза и преподаватели делают все возможное для реализации идей молодых новаторов. На данный момент СтГАУ - единственный вуз, который выиграл все три федеральных проекта для развития студенческого предпринимательства (подробнее о каждом читайте в конце материала - прим.) Готов заверить, что университет окажет максимальное содействие каждому проекту, идее и студенту, - подчеркнул Валентин Скрипкин.

Размер гранта на реализацию программы Agro&InfraUP - порядка 7 миллионов рублей. Эти средства направят на специальное программное и материально-техническое оснащение для успешной реализации стартап-проектов и привлечение федеральных экспертов, которые научат студенческие проектные команды необходимым компетенциям.

Таких команд общей численностью более 500 человек сформировано 51. Ученые и новаторы уже приступили к работе по созданию технологических проектов для аграрной отрасли экономики. Тем, кто успешно завершит программу Agro&InfraUP, вручат свидетельства о повышении квалификации гособразца от Института дополнительного профобразования СтГАУ.

- На базе вуза уже прошли пять проектно-образовательных интенсивов для учащихся. За прошлый учебный год в «Точке кипения» прошло свыше 400 мероприятий, посвященных развитию проектной деятельности, технологическому предпринимательству и поддержке стартапов. Их участниками стали порядка 6000 человек. Так что проекты акселератора органично впишутся в научную экосистему университета, а лучшие получат дополнительную поддержку от администрации вуза для дальнейшего развития, - отметил проектор по научной и инновационной работе, профессор Алексей Бобрышев.

СПРАВКА

В нынешнем году СтГАУ выиграл три федеральных грантовых конкурса, направленных на развитие науки, проектной деятельности и национальной технологической инициативы:

- конкурс Министерства науки и образования Российской Федерации студенческих научных работ (СНО);

- грант конкурса АНО Платформа НТИ на создание «Предпринимательских Точек кипения» - пространств для развития студенческого инновационного предпринимательства;

- грант АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» на реализацию акселерационной программы «Agro&InfraUP», для технологических стартап-проектов в сфере агропромышленного производства и его инфраструктурного обеспечения, позволяющая преодолеть барьеры для коммерциализации научных знаний и разработок научного коллектива университета.