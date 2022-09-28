На Ставрополье потушили пожар на 60 квадратных метров

Во вторник 27 сентября в Грачевском округе Ставропольского края в селе Старомарьевка пожарным сообщили о пожаре в жилом доме. Как сообщает владелица дома, она вышла во двор по делам, а когда вернулась, заметила дым из-под крыши. С возгоранием женщина пыталась справиться сама, но в итоге пришлось вызвать пожарных.

— Когда пожарные прибыли по указанному адресу, огнем был охвачен весь дом. Площадь распространения пламени составила 60 квадратных метров. Огнеборцы сразу же приступили к ликвидации возгорания, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Через два часа пожар удалось потушить, однако большая часть дома сгорела. Уцелеть получилось лишь некоторым вещам женщины. О том, что произошло с пострадавшей от пожара дальше, не сообщается.