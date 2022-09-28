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Общество28 сентября 2022 16:41

Государственные награды вручили отличившимся в СВО росгвардейцам на Ставрополье

В торжественной церемонии принял участие губернатор
Инна МОРОЗОВА

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров вручил государственные награды бойцам Росгвардии. Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отличие в охране общественного порядка» получили сотрудники ведомства, которые отличились при проведении специальной военной операции.

- Вы - герои нашей страны и родного края, - сказал губернатор.

Он отметил, что бойцы заслужили эти награды своими отвагой и доблестью. Они выполнили боевую задачу и вернулись домой к своим близким. Владимир Владимиров выразил надежду, что подвиг росгвардейцев станет примером для всех молодых жителей региона.

Ранее сообщалось, что еще 90 мобилизованных отправились на сборы из Невинномысска.