Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2022 6:04

На Ставрополье водитель иномарки сбил велосипедиста и улетел в кювет

Оба участника аварии были трезвые, но получили травмы
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В Предгорном округе Ставропольского края 28 сентября примерно в 14:00 на 38 км автодороги «Минеральные Воды – Кисловодск» произошла авария машины и велосипеда. По предварительным данным, автомобиль «Тойота Камри» подъехал слишком близко к велосипедисту, из-за чего сбил его, а после потерял управление, сбил ограждение, вылетев в кювет, и перевернулся.

— Перелом руки и травму головы получил 74-летний велосипедист, житель Кисловодска. Ранения также получил 43-летний водитель иномарки, житель КЧР. Оба участника ДТП были трезвы, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителя иномарки, который не является злостным нарушителем, оштрафовали за отсутствие страховки. При этом точные причины аварии неизвестны. Проходит проверка, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.