В Пятигорске поступило сообщение о минировании всех школ

Сегодня, 29 сентября, в 9:45 в городе Пятигорске Ставропольского края стало известно о том, что в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании всех школ города. На данный момент проводится эвакуация. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

— Проводим эвакуацию школьников и персонала образовательных учреждений. Специалисты проводят обследование, – пишет глава города.

Напомним, что сообщения о минировании поступают по всему краю и стране уже не первый раз. Злоумышленники пытаются сорвать школьные занятия, чтобы добиться неизвестной цели. После проверки школ и других образовательных учреждений часто не находят подозрительные или опасные предметы. Однако в целях безопасности эвакуация проводится после каждого обращения.